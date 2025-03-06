Дизайнер Зеленского заступилась за его образ на переговорах с Трампом

Дизайнер президента Украины Владимира Зеленского заступилась за его образ на переговорах с американским лидером Дональдом Трампом в Белом доме. В беседе с Financial Times Эльвира Гасанова заявила, что те, кто критикует вид политика, не понимает сути.

«Во время войны политикам не нужны костюмы», — высказалась дизайнер.

Она отметила, что внешний вид Зеленского, который не надел на встречу с Трампом официальный костюм, «является частью его послания миру». По словам Гасановой, военный капсульный гардероб украинского президента выражает его солидарность с народом.

Также дизайнер рассказала, что черная рубашка поло, в которой был Зеленский во время встречи в Белом доме, пользуется спросом в США. Гасанова подчеркнула, что около 100 ее американских клиентов в последние дни заказали такую же кофту, стоимость которой €170.

До этого журналист Брайан Гленн, который упрекнул Зеленского за неподобающую одежду, пожаловался на поступающие ему угрозы.

Администрация президента США просила Зеленского одеться подобающе на встречу с Дональдом Трампом. Однако украинский лидер проигнорировал эту просьбу и явился в Овальный кабинет не в официальном костюме, а в повседневной одежде. Брайан Гленн спросил главу Украины, есть ли у него костюм. После этого вопроса ситуация начала накаляться, и в результате переговоры закончились перепалкой Трампа и Зеленского.

Ранее внешний вид Зеленского назвали оскорбительным.