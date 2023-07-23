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Внешний вид Зеленского назвали оскорбительным

Myśl Polska: одежда Зеленского на официальных встречах оскорбительна для окружающих

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Yves Herman/Reuters

Чешский журналист Роман Блашко заявил о том, что внешний вид президента Украины Владимира Зеленского совершенно не подходит для официальных встреч на высоком уровне. Об этом он написал в публикации для издания Myśl Polska.

Он отметил, что выбранная для Зеленского одежда может подойти для простого военачальника, но не стоит ставить такой наряд в один ряд с деятелями мировой политики.

«Причем это даже не совсем военная форма, так как сам Зеленский не имеет ни военного образования, ни воинского звания. В результате на различных встречах на высоком уровне его внешний вид зачастую просто оскорбителен для окружающих. Можно сказать, мелочь, но она имеет большое значение для определения политической роли в медиаполе», — считает Блашко.

До этого конгрессвумен Мэрджори Тейлор Грин заявила, что президент Украины Владимир Зеленский своим внешним видом оскорбил американского лидера Джо Байдена, который приехал в Киев

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

«Газета.Ru» следит за хроникой событий.

Ранее в ВСУ раскрыли источник информации о взлетах стратегической авиации России.

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