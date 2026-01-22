Вмешательство НАТО в украинский конфликт привело к разрушению альянса, которое закончится его распадом. Такое мнение выразил бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала полковника армии США в отставке Дэниеля Дэвиса.

«Возможно, будут официальные похороны [НАТО], где все поедут в Брюссель, постоят перед большим зданием и тихо сложат флаги», — высказался Макгрегор.

Он добавил, что НАТО уже находится в упадке и для него «все кончено». По мнению эксперта, это произошло, в частности, из-за несостоятельности режима украинского президента Владимира Зеленского, на который опирался альянс в борьбе с Россией. Макгрегор также добавил, что Украина уже «побеждена, если не уничтожена».

До этого политолог Данила Гуреев высказал мнение, что в краткосрочной перспективе НАТО вряд ли распадется, поскольку США являются первичным государством альянса, а те территориальные споры, которые сегодня разгораются из-за Гренландии, носят временный характер. Однако если следующая американская администрация продолжит политику действующего президента Дональда Трампа, то, скорее всего, НАТО как организация перестанет существовать, считает эксперт.

Ранее Трамп заявил, что НАТО существует благодаря ему.