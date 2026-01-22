Политолог объяснил, почему Франция отказывается от участия в «Совете мира»

Франция в лице президента республики Эммануэля Макрона отказывается от участия в «Совете мира», учрежденного американским лидером Дональдом Трампом, поскольку понимает, что Вашингтон видит новый орган, как альтернативу Организации Объединенных Наций (ООН). Такое мнение в интервью Tsargrad.tv высказал политолог Данила Гуреев.

«В структуре ООН есть так называемый Совет безопасности. Это ключевой орган ООН, который отвечает за создание международного права и разрешение конфликтов. Напоминаю, что ООН еще 80 лет назад с этой целью в первую очередь и создавалась. И в Совбезе ООН есть пять постоянных членов: Россия, Китай, США, Британия и Франция», — напомнил эксперт.

Таким образом Трамп посягает на привлегии Франции в рамках ООН, пояснил он.

Как писало агентство Reuters со ссылкой на близкий к Макрону источник, Франция намерена отказаться от приглашения присоединиться к «Совету мира».

О формировании «Совета мира» президент США объявил 16 января. Помимо французского лидера в числе приглашенных оказался президент России Владимир Путин. Что известно об организации — в материале «Газеты.Ru».

Ранее политолог назвал изящной позицию России в вопросе участия в «Совете мира».