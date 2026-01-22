Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюПереговоры о мире на УкраинеФорум в Давосе — 2026
Политика

Политолог объяснил, почему Франция отказывается от участия в «Совете мира»

Политолог Гуреев: Франция отказывается вступать в Совет мира из-за ООН
Yoan Valat/Reuters

Франция в лице президента республики Эммануэля Макрона отказывается от участия в «Совете мира», учрежденного американским лидером Дональдом Трампом, поскольку понимает, что Вашингтон видит новый орган, как альтернативу Организации Объединенных Наций (ООН). Такое мнение в интервью Tsargrad.tv высказал политолог Данила Гуреев.

«В структуре ООН есть так называемый Совет безопасности. Это ключевой орган ООН, который отвечает за создание международного права и разрешение конфликтов. Напоминаю, что ООН еще 80 лет назад с этой целью в первую очередь и создавалась. И в Совбезе ООН есть пять постоянных членов: Россия, Китай, США, Британия и Франция», — напомнил эксперт.

Таким образом Трамп посягает на привлегии Франции в рамках ООН, пояснил он.

Как писало агентство Reuters со ссылкой на близкий к Макрону источник, Франция намерена отказаться от приглашения присоединиться к «Совету мира».

О формировании «Совета мира» президент США объявил 16 января. Помимо французского лидера в числе приглашенных оказался президент России Владимир Путин. Что известно об организации — в материале «Газеты.Ru».

Ранее политолог назвал изящной позицию России в вопросе участия в «Совете мира».

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27683875_rnd_3",
    "video_id": "record::5e078b8d-97f4-4774-9a43-00d6166011c3"
}
 
Дальше вы перейдёте на сайт нашего партнера
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+