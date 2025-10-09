Путин назвал главное условие стабилизации на Ближнем Востоке

По мнению России и ее партнеров по Содружеству Независимых Государств (СНГ), формирование независимого палестинского государства является ключевым фактором для достижения устойчивой стабильности на Ближнем Востоке. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин в ходе саммита «Центральная Азия - Россия», пишет ТАСС.

«Непременным условием для долгосрочной стабилизации и решения всех вопросов, связанных с этой трудной проблемой, является создание независимого палестинского государства», — подчеркнул российский лидер.

13 сентября президент Соединенных Штатов Дональд Трамп сообщил, что предоставит палестинскому движению ХАМАС срок в «три-четыре дня» для принятия решения о прекращении огня. По словам главы Белого дома, в случае отказа ХАМАС от предложенного перемирия, Израиль предпримет необходимые действия.

Трамп также заявил, что в ближайшую неделю на Ближнем Востоке следует ожидать «масштабных событий».

Ранее в МИД РФ назвали неприемлемыми заявления о невозможности признания Палестины.