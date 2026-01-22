Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюПереговоры о мире на УкраинеФорум в Давосе — 2026
Политика

Великобритания сомневается в участии в «Совете мира» из-за Путина

Глава МИД Купер: у Британии есть опасения из-за участия Путина в «Совет мира»
House of Commons/Reuters

Великобритания не примет участия в церемонии подписания документов об учреждении «Совета мира» и выражает обеспокоенность членством в организации президента России Владимира Путина. Об этом заявила глава МИД Соединенного Королевства Иветт Купер, чьи слова приводит Newham Recorder.

Купер заявила, что Лондон решительно поддерживает план президента США Дональда Трампа по установлению мира на Ближнем Востоке. Однако она прямо не ответила на вопрос, присоединится ли страна к «Совету мира».

«Впереди огромный объем работы, и сегодня мы не будем среди подписантов, поскольку речь идет о юридическом договоре, который затрагивает гораздо более широкие вопросы, а также у нас есть опасения относительно участия президента Путина в чем-то, что касается мира, когда мы до сих пор не видим от Путина никаких признаков того, что он будет соблюдать обязательства по миру на Украине, — сказала Купер.

16 января Трамп заявил, что «Совет мира», который будет управлять сектором Газа, сформирован. Среди приглашенных мировых лидеров — президент России Владимир Путин, президент Белоруссии Александр Лукашенко и украинский лидер Владимир Зеленский.

При этом Александр Лукашенко назвал враньем информацию о том, что для присоединения к «Совету мира» по сектору Газа необходимо выплатить $1 млрд в качестве взноса.

Ранее президент Литвы остался недоволен присутствием Белоруссии в «Совете мира».

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27682567_rnd_5",
    "video_id": "record::3c8ee195-96fa-422d-9d86-d5a230fafef4"
}
 
Теперь вы знаете
Сомнительные песни и превышения скорости. Почему вам могут отказать в кредите
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+