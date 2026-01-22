Великобритания сомневается в участии в «Совете мира» из-за Путина

Великобритания не примет участия в церемонии подписания документов об учреждении «Совета мира» и выражает обеспокоенность членством в организации президента России Владимира Путина. Об этом заявила глава МИД Соединенного Королевства Иветт Купер, чьи слова приводит Newham Recorder.

Купер заявила, что Лондон решительно поддерживает план президента США Дональда Трампа по установлению мира на Ближнем Востоке. Однако она прямо не ответила на вопрос, присоединится ли страна к «Совету мира».

«Впереди огромный объем работы, и сегодня мы не будем среди подписантов, поскольку речь идет о юридическом договоре, который затрагивает гораздо более широкие вопросы, а также у нас есть опасения относительно участия президента Путина в чем-то, что касается мира, когда мы до сих пор не видим от Путина никаких признаков того, что он будет соблюдать обязательства по миру на Украине, — сказала Купер.

16 января Трамп заявил, что «Совет мира», который будет управлять сектором Газа, сформирован. Среди приглашенных мировых лидеров — президент России Владимир Путин, президент Белоруссии Александр Лукашенко и украинский лидер Владимир Зеленский.

При этом Александр Лукашенко назвал враньем информацию о том, что для присоединения к «Совету мира» по сектору Газа необходимо выплатить $1 млрд в качестве взноса.

Ранее президент Литвы остался недоволен присутствием Белоруссии в «Совете мира».