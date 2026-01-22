Размер шрифта
Президент Литвы недоволен присутствием Белоруссии в «Совете мира»

Президент Литвы Науседа счел гротескным присутствие Белоруссии в «Совете мира»
Президент Литвы Гитанас Наусда выразил недовольство присутствием Белоруссии и ряда других государств в «Совете мира», который был организован американским лидером Дональдом Трампом. Его слова приводит Delfi.

По его словам, присутствие некоторых государств в «Совете мира», в том числе Белоруссии, кажется «гротескным».

«Я не буду упоминать другие, там есть и другие страны с экзотическим названием. Конечно, «мир» – это слово, которое привлекает внимание, и это привлекательно во всех смыслах», – сказал Науседа.

16 января Трамп заявил, что «Совет мира», который будет управлять сектором Газа, сформирован. Среди приглашенных мировых лидеров — президент России Владимир Путин, президент Белоруссии Александр Лукашенко и украинский лидер Владимир Зеленский.

При этом Александр Лукашенко назвал враньем информацию о том, что для присоединения к «Совету мира» по сектору Газа необходимо выплатить $1 млрд в качестве взноса.

Ранее одна страна отказалась платить миллиард долларов за членство в «Совете мира».

