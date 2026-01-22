Размер шрифта
Кремль заявил о незаконной заморозке российских активов

Песков: Россия продолжит борьбу за разблокировку активов
Александр Казаков/РИА Новости

Москва намерена задействовать все доступные инструменты для разблокировки своих активов за рубежом. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его словам, заморозка российских средств была произведена незаконно, и Москва не принимает такие действия. В этой связи власти продолжат использовать все возможные механизмы для защиты своих интересов и возврата активов.

Песков подчеркнул, что Россия не утратила надежду на возвращение замороженных средств и намерена и дальше отстаивать свои права в этом вопросе.

Кроме того, представитель Кремля отметил, что для направления российских активов на гуманитарные цели, в частности для восстановления Палестины, Соединенным Штатам потребуется их разблокировать. Он указал, что правовой механизм такого шага пока не определен и требует дополнительных обсуждений.

По словам Пескова, подобное решение потребует конкретных действий со стороны Вашингтона. При этом он уточнил, что возможное использование средств в гуманитарных целях не означает отказа России от борьбы за возвращение своих активов.

До этого президент России Владимир Путин заявил, что часть замороженных на Западе российских активов может пойти на восстановление территорий в зоне спецоперации. По его словам, этот вопрос Москва сейчас обсуждает с Вашингтоном.

Ранее в ЦБ заявили о рекордном росте золотого запаса России.
 
