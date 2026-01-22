В Кремле пообещали продолжить борьбу за разблокировку активов России за границей

Россия по-прежнему считает незаконной заморозку ее активов за границей и будет дальше использовать все инструменты, чтобы активы были разблокированы. Об этом в ходе регулярного брифинга заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Журналисты попросили его прокомментировать слова президента РФ Владимира Путина о том, что $1 млрд из замороженных российских активов можно направить в «Совет мира» по сектору Газа. Сотрудники СМИ поинтересовались у представителя Кремля, как это будет оформлено в юридическом плане.

«Пока непонятно <...>. Это (активы — «Газета.Ru») требует разблокировки. Это (предложение Путина — «Газета.Ru») не означает, что мы утратили надежду на возвращение активов. Продолжим борьбу. Считаем активы удерживаются незаконно. Будем дальше задействовать все инструменты, чтобы активы были разблокированы», — сказал Песков.

Он добавил, что в случае выделения $1 млрд на работу «Совета мира» эти средства должны быть потрачены на гуманитарную помощь и восстановление Палестины.

21 января Путин провел совещание с членами Совета безопасности России. Во время встречи он отметил, что часть замороженных в США активов РФ — $1 млрд — можно направить в «Совет мира» по сектору Газа. Кроме того, глава государства не исключил, что часть средств потратят на восстановление территорий, пострадавших в ходе боевых действий на Украине.

Ранее Трамп заявил, что Путин принял приглашение войти в «Совет мира».