СМИ сообщили о том, что Зеленский летит в Давос для встречи с Трампом

Bloomberg: Зеленский направляется в Давос для встречи с Трампом

Президент Украины Владимир Зеленский летит в Давос для проведения двусторонней встречи с американским коллегой Дональдом Трампом. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на информированный источник.

«Президент Украины Владимир Зеленский направляется в Давос, чтобы в четверг встретиться с Дональдом Трампом», — говорится в публикации.

Отмечается, что незадолго до этого украинский лидер утверждал, что не будет присутствовать в швейцарском Давосе.

21 января американский президент на полях Всемирного экономического форума (ВЭФ) в Давосе заявил, что встретится с Зеленским. Позднее пресс-пул американского лидера уточнил, что переговоры состоятся в четверг, 22 января.

По информации портала Axios, двустороннюю встречу планируется провести накануне визита в Москву специального посланника президента США Стива Уиткоффа и зятя американского лидера Джареда Кушнера. Американская сторона уведомила команду Зеленского о планах направить своих представителей в Россию, следует из материала.

Ранее Уиткофф подтвердил, что вылетает в Москву вечером 22 января.