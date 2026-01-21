Одна страна отказалась платить миллиард долларов за членство в «Совете мира»

Министр Шампань: Канада не будет платить $1 млрд за членство в «Совете мира»

Министр финансов Канады Франсуа-Филипп Шампань заявил, что Оттава не планирует платить один миллиард долларов за постоянное место в «Совете мира», который создал президент США Дональд Трамп. Об этом сообщает CBC News.

«Предстоит проработать множество деталей, но ясно одно: Канада не будет платить, если мы присоединимся к «Совету мира», — заявил Шампань.

По его словам, полномочия «Совета мира» и его формат работы пока определяются. Премьер-министр страны Марк Карни примет окончательное решение о членстве, «когда будут известны все факты и согласованы все детали, чтобы понять, отвечает ли это интересам Канады», сказал Шампань.

16 января президент США Дональд Трамп объявил о формировании «Совета мира» по сектору Газа. Принять участие в работе органа пригласили более 60 мировых лидеров. Среди них — президент России Владимир Путин, президент Белоруссии Александр Лукашенко и украинский лидер Владимир Зеленский.

При этом Александр Лукашенко назвал враньем информацию о том, что для присоединения к «Совету мира» по сектору Газа необходимо выплатить $1 млрд в качестве взноса.

