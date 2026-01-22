Размер шрифта
В Бельгии заявили, что Европа не воюет с Россией

Премьер Бельгии: ЕС не находится в войне с РФ и не может конфисковать ее активы
IMAGO/dts Nachrichtenagentur/Global Look Press

Европа не находится в состоянии войны с Россией и не может просто конфисковать ее финансовые активы. Об этом заявил премьер-министр Бельгии Барт де Вевер в Давосе, передает РИА Новости.

При этом политик выразил уверенность в том, что в конечном итоге российские активы будут потрачены на восстановление Украины.

«Я был бы очень опечален, если бы хоть один евро вернулся бы в Москву из этих денег», — сказал председатель правительства Бельгии.

Также 19 декабря де Вевер по итогам саммита ЕС в Брюсселе заявлял, что Евросоюз не планирует когда-либо отдавать России ее заблокированные активы.

В ЕС заблокировано более €210 млрд российских средств, из них €185 млрд находятся в Бельгии. По оценкам ЕК, объем репараций, которые Россия якобы должна выплатить Украине по окончании конфликта, превышает €500 млрд.

Президент России Владимир Путин назвал «воровством» планы ЕС по использованию российских активов для выдачи их Украине. Он отметил, что изъятие средств РФ резко снизит доверие к еврозоне.

Ранее угрожавший Москве министр обороны Бельгии сообщил, что в армию призвали 1,5 тыс. человек.

