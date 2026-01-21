На Украине раскрыли, где находится Зеленский после слов Трампа о встрече с ним

Президент Украины Владимир Зеленский в настоящее время находится в Киеве. Об этом заявил советник украинского лидера Дмитрий Литвин, передает издание «Общественное».

«Зеленский сейчас находится в Киеве», — сказал советник.

Литвин не стал уточнять какие-либо подробности.

21 января президент США Дональд Трамп на форуме в Давосе заявил, что сегодня встретится с Зеленским. Однако позже пресс-пул американского лидера уточнил, что переговоры состоятся в четверг, 22 января.

Портал Axios сообщил, что Зеленский планирует отправиться в Давос в четверг. По информации журналистов, встречу планируется провести накануне визита в Москву специального посланника президента США Стива Уиткоффа и зятя американского лидера Джареда Кушнера. Американская сторона уведомила команду Зеленского о планах направить своих представителей в Россию, следует из материала.

