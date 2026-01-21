Экс-мэра Одессы освободили из-под домашнего ареста

Печерский районный суд Киева изменил меру пресечения бывшему мэру Одессы Геннадию Труханову. Инстанция освободила его из-под домашнего ареста под личное обязательство, сообщает издание «Общественное. Одесса».

Как говорится в публикации, меру пресечения экс-чиновнику изменили по делу о служебной халатности. По версии следствия, он не обеспечил надлежащую работу канализации Одессы, из-за чего во время наводнения 30 сентября 2025 года не выжили 10 человек. 31 октября этот же суд избрал Труханову меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста с обязательством носить электронный браслет.

14 октября президент Украины Владимир Зеленский лишил гражданства Труханова. Заявленной причиной этой меры стало предполагаемое наличие у политика гражданства РФ.

В ответ Труханов заявил, что отказывается сложить полномочия и планирует обжаловать решение украинских властей в Верховном суде, а также предложил проверить других чиновников на наличие у них российского гражданства.

16 октября исполняющим обязанности мэра Одессы был назначен представитель партии Зеленского «Слуга народа» Игорь Коваль.

После лишения Труханова гражданства была создана военная городская администрация Одессы. Предполагается, что она будет выполнять функции аппарата мэра города. Общественники считают создание напрямую подчиняющихся Киеву военных администраций подменой институтов местного самоуправления.

Ранее в Раде назвали Зеленского «королем Владимиром Первым» за смещение мэра Одессы.