На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Одессе хотят создать совет обороны города

Глава ВГА Одессы Лысак анонсировал создание совета обороны города
true
true
true
close
Viacheslav Onyshchenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

Глава городской военной администрации (ВГА) Одессы Сергей Лысак в своем Telegram-канале сообщил о планах создать совет обороны города.

По словам Лысака, создание совета обороны станет его первым шагом после начала работы ВГА. При этом он выразил надежду на то, что у него получится «найти общий язык» с одесскими депутатами.

Военная городская администрация Одессы была создана после лишения гражданства Украины избранного мэра города Геннадия Труханова. Предполагается, что она будет выполнять функции аппарата мэра города. Общественники считают создание напрямую подчиняющихся Киеву военных администраций подменой институтов местного самоуправления.

14 октября украинский президент Украины Владимир Зеленский лишил гражданства бывшего мэра Одессы Геннадия Труханова, экс-депутата Рады Олега Царева и артиста балета Сергея Полунина. Заявленной причиной этой меры стало предполагаемое наличие у политика гражданства РФ. В ответ Труханов заявил, что планирует обжаловать решение украинских властей в Верховном суде, а также предложил проверить других чиновников на наличие у них российского гражданства.

16 октября исполняющим обязанности мэра Одессы был назначен представитель партии Зеленского «Слуга народа» Игорь Коваль.

Ранее в Британии резко раскритиковали Зеленского за лишение гражданства мэра Одессы.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами