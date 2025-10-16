В Одессе хотят создать совет обороны города

Глава городской военной администрации (ВГА) Одессы Сергей Лысак в своем Telegram-канале сообщил о планах создать совет обороны города.

По словам Лысака, создание совета обороны станет его первым шагом после начала работы ВГА. При этом он выразил надежду на то, что у него получится «найти общий язык» с одесскими депутатами.

Военная городская администрация Одессы была создана после лишения гражданства Украины избранного мэра города Геннадия Труханова. Предполагается, что она будет выполнять функции аппарата мэра города. Общественники считают создание напрямую подчиняющихся Киеву военных администраций подменой институтов местного самоуправления.

14 октября украинский президент Украины Владимир Зеленский лишил гражданства бывшего мэра Одессы Геннадия Труханова, экс-депутата Рады Олега Царева и артиста балета Сергея Полунина. Заявленной причиной этой меры стало предполагаемое наличие у политика гражданства РФ. В ответ Труханов заявил, что планирует обжаловать решение украинских властей в Верховном суде, а также предложил проверить других чиновников на наличие у них российского гражданства.

16 октября исполняющим обязанности мэра Одессы был назначен представитель партии Зеленского «Слуга народа» Игорь Коваль.

Ранее в Британии резко раскритиковали Зеленского за лишение гражданства мэра Одессы.