В Раде назвали Зеленского «королем Владимиром Первым» за смещение мэра Одессы

Народный депутат Украины Алексей Гончаренко в стенах Верховной рады резко раскритиковал президента Владимира Зеленского за снятие мэра Одессы Геннадия Труханова с должности и лишение гражданства. Об этом сообщает Telegram-канал «Политика страны».

Нардеп напомнил, что на последних местных выборах кандидат от партии Зеленского «Слуга народа» набрал всего 9% голосов, а политическое объединение получило в горсовете всего 15%.

По его словам, власть в Одессе по решению Зеленского передана его ставленникам. Он допустил, что тоже самое может произойти и с другими большими городами страны.

«Наш король Владимир Первый уже не знает, какие ещё полномочия себе взять. Он уже хочет назначать каждому городу конкретного руководителя, управлять вплоть до ЖЭКа. Это ненормально, это не Европа. Это уничтожение Магдебургского права», — сказал Гончаренко.

14 октября украинский президент Украины Владимир Зеленский лишил гражданства бывшего мэра Одессы Геннадия Труханова, экс-депутата Рады Олега Царева и артиста балета Сергея Полунина. Заявленной причиной этой меры стало предполагаемое наличие у политика гражданства РФ. В ответ Труханов заявил, что отказывается сложить полномочия и планирует обжаловать решение украинских властей в Верховном суде, а также предложил проверить других чиновников на наличие у них российского гражданства.

