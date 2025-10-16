Лишенный гражданства Украины Труханов призвал проверить семьи чиновников на гражданство РФ

Лишенный гражданства Украины мэр Одессы Геннадий Труханов призвал проверить на наличие российского гражданства жену главы Одесской областной военной администрации Олега Кипера. Об этом пишет агентство УНИАН.

На видео, опубликованном в Telegram-канале СМИ, Труханов заявил, что супруга Кипера в 2020 году якобы обновила российский паспорт.

«Я не утверждаю, я прошу проверить так же тщательно, как проверяли меня. В 2020 году получила права, есть счет в банке за границей на девичью фамилию, так она изменила ее с российским паспортом, на счету есть средства, счет действующий, как и документ. Она ведет бизнес с РФ», — сказал градоначальник.

14 октября украинский телеканал ТСН сообщил, что Владимир Зеленский лишил гражданства Украины Труханова, экс-депутата Рады Олега Царева и артиста балета Сергея Полунина.

Тогда Труханов заявил, что планирует обжаловать решение украинских властей в Верховном суде. Если же этого будет недостаточно, то он готов обратиться в Европейский суд по правам человека.

16 октября стало известно, что исполняющим обязанности главы Одессы назначен представитель правящей партии «Слуга народа» Игорь Коваль.

Ранее Арестович назвал «внесудебной расправой» лишение гражданства мэра Одессы.