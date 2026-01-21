В Совфеде рассказали, кто на самом деле принижает Европу

Европа «принижает» сама себя и не может привыкнуть к тому, что американцы обращаются с ней «не как с союзником, а как с младшим партнером». Об этом в своем Telegram-канале написал российский сенатор Алексей Пушков.

Сенатор прокомментировал поступок главы Европейского центрального банка Кристин Лагард, которая ушла с ужина по время выступления министра торговли США Говарда Лютника, сказавшего, что Европа уступает США. По словам Пушкова, Лагард покинула мероприятие «из-за страшного раздражения на Трампа и его администрацию».

«Европейцы все никак не привыкнут, что США теперь обращаются с ними не как с союзником, а как с младшим партнером, которого можно не особо брать в расчет», — написал он.

Пушков отметил, что 80 лет после Второй мировой войны США «в военном плане содержали Западную, Северную и Южную Европу», поэтому «неудивительно, что они и заказывали музыку». Европа же «привыкла быть в содержанках» и считала такое состояние «естественным и вечным», подчеркнул он. Однако приход к власти в США Дональда Трампа этому помешал.

«Европа на деле «принижает» сама себя. И когда стелется перед Трампом. И когда постоянно ждет от него и не дожидается поддержки. И когда посылает 30 человек «защищать» Гренландию, словно не понимая комичности такой «защиты». Европа принижает себя, когда позволяет таким фигурам, как Бербок или Каллас представлять ее на мировой арене. И так далее, и так далее», — написал Пушков.

В заключение сенатор добавил, что Лагард следовало «давно уйти со своего поста» и что «нельзя принизить того, кто не принижает себя сам».

21 января СМИ сообщили о том, что министра торговли США Говарда Лютника освистали во время ужина на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ), который проходит с 19 по 23 января в Давосе. По информации Financial Times, конфликт произошел из-за «воинственных заявлений Лютника», после которых часть гостей ушли с мероприятия. Например, Лютник заявил, что с началом нового президентского срока Дональда Трампа «у капитализма появился новый шериф в городе».

Также на форуме в Давосе Трамп раскритиковал Европу, подчеркнув, что она «движется в неправильном направлении» и «разрушает сама себя». Также президент США заявил о разрушительных последствиях неправильной миграционной и экономической политики в мире.

