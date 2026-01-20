Размер шрифта
Общество

В Волгограде жители нескольких нескольких улиц остались без отопления и горячей воды

В микрорайоне Волгограда в результате аварии частично отключилось отопление
В Советском районе Волгограда произошла коммунальная авария, в результате которой прекратилась подача отопления и горячей воды на несколько улиц в микрорайоне Тулака. Об этом сообщается в Telegram-канале городской администрации.

Около 18:00 мск на трубопроводе было зафиксировано «технологическое нарушение», ставшее причиной падения давления в тепловой сети от котельной. Ремонтные бригады локализовали место аварии и незамедлительно приступили к восстановительным работам. В настоящее время происходит заполнение системы водой и в ближайшие часы отопление и горячее водоснабжение будут восстановлены.

Без тепла и горячей воды останется лишь один жилой дом на улице Ярославской. Коммунальщики будут работать всю ночь и планируют полностью завершить ремонт к утру.

18 января сообщалось, что из-за коммунальной аварии в подмосковном Чехове у нескольких тысяч человек в домах нет отопления и горячей воды.

Ранее жители Челябинской области пожаловались на отсутствие электричества в 30-градусные морозы. 

