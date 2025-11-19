Известный телеведущий раскритиковал назвавшего журналистку «свинкой» Трампа

Телеведущий Киммел заявил, что Трамп сходит с ума после вопросов о деле Эпштейна

Американский актер и телеведущий Джимми Киммел раскритиковал в собственном вечернем шоу поведение президента США Дональда Трампа с журналистами. Его слова передает Independent.

В ноябре Дональд Трамп назвал журналистку американского агентства «свинкой» после вопроса о деле скандального финансиста Джеффри Эпштейна. Корреспондентка поинтересовалась, почему Трамп ведет себя так, будто бы в так называемых «файлах Эпштейна» есть материалы, которые могут его скомпрометировать. В ответ она получила: «Тихо, тихо, свинка».

Киммел отметил, что Трамп теряет рассудок и сходит с ума каждый раз, когда его спрашивают про Эпштейна. Телеведущий выразил удивление, что глава государства позволил себе назвать журналиста «свинкой».

«Если бы мужчина так разговаривал с коллегой-женщиной в обучающем видео о домогательствах на рабочем месте, вы бы подумали: «О, это уже чересчур. Никто бы так не сделал», — заявил шоумен.

12 ноября представители Демократической партии США распространили в социальной сети X скриншоты писем финансиста Джеффри Эпштейна, осужденного за организацию детской проституции. В одном из писем финансист говорит, что Трамп «знал о девочках», поскольку просил соратницу Эпштейна Гислейн Максвелл прекратить заниматься этим преступным бизнесом.

Ранее сообщалось, что Джордж Лукас купил дом в Лондоне, чтобы уехать подальше от Трампа.