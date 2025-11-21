В Белом доме рассказали, почему Трамп обозвал журналистку свинкой

Белый дом: Трамп обозвал журналистку, потому что расстраивается из-за лжи в СМИ

Президент США Дональд Трамп назвал журналистку свинкой за вопрос о финансисте Джеффри Эпштейне из-за расстроенных ложными статьями в СМИ чувств, заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт. Запись трансляции брифинга для прессы опубликована на портале C-Span.

По ее словам, Трамп очень прям и честен со всеми журналистами президентского пула. Левитт считает, что это одна из многих причин, почему его переизбрали, ведь он указывает на ложные сообщения, когда видит их.

«Его расстраивают журналисты, которые лгут и распространяют ложь о нем и администрации», — добавила представитель Белого дома.

Она добавила, что Трамп говорит прямо лучше, чем прошлый президент США Джо Байден, который «лгал и исчезал».

18 ноября Трамп во время брифинга на президентском борту назвал журналистку американского агентства свинкой после вопроса о деле скандального финансиста Джеффри Эпштейна.

Позднее американский актер и телеведущий Джимми Киммел раскритиковал в собственном вечернем шоу поведение Трампа с журналистами.

