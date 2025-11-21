На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Белом доме рассказали, почему Трамп обозвал журналистку свинкой

Белый дом: Трамп обозвал журналистку, потому что расстраивается из-за лжи в СМИ
true
true
true
close
Evelyn Hockstein/Reuters

Президент США Дональд Трамп назвал журналистку свинкой за вопрос о финансисте Джеффри Эпштейне из-за расстроенных ложными статьями в СМИ чувств, заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт. Запись трансляции брифинга для прессы опубликована на портале C-Span.

По ее словам, Трамп очень прям и честен со всеми журналистами президентского пула. Левитт считает, что это одна из многих причин, почему его переизбрали, ведь он указывает на ложные сообщения, когда видит их.

«Его расстраивают журналисты, которые лгут и распространяют ложь о нем и администрации», — добавила представитель Белого дома.

Она добавила, что Трамп говорит прямо лучше, чем прошлый президент США Джо Байден, который «лгал и исчезал».

18 ноября Трамп во время брифинга на президентском борту назвал журналистку американского агентства свинкой после вопроса о деле скандального финансиста Джеффри Эпштейна.

Позднее американский актер и телеведущий Джимми Киммел раскритиковал в собственном вечернем шоу поведение Трампа с журналистами.

Ранее стало известно, что у Путина может быть секс-компромат на Трампа.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Дальше вы перейдёте на сайт нашего партнера
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами