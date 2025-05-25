Трамп объяснил, как пришел к выводу о вкладе США в победу на фашизмом

Американский президент Дональд Трамп заявил, что сделал вывод о том, что США якобы внесли наибольший вклад в победу над фашизмом, пообщавшись с лидерами других стран. Об этом сообщает РИА Новости.

Глава Белого дома в ходе своего выступления на церемонии в военной академии Вест Поинт, которое транслировал Белый дом. заявил, что в последние недели разговаривал с лидерами многих стран.

Те, в свою очередь, включая президента Франции Эммануэля Макрона, рассказывали ему о праздновании победы во Второй мировой войне.

По словам президента США, победу над фашизмом он обсуждал и с российским лидером Владимиром Путиным. Трамп заявил, что Красная армия якобы потеряла миллионы человек, но Штаты — «те, кто победил».

«Мы помогли им много», — заявил Трамп.

15 мая Трамп в очередной раз заявил, что Вторую мировую войну выиграли США. Выступая перед войсками на авиабазе Аль-Удейд, американский лидер отметил, что без военных США весь мир «говорил бы на немецком и японском языках». При этом глава Белого дома пожаловался, что Штаты, в отличие от России и Франции, не празднуют победу над гитлеровской Германией. В российском МИД объясняли заявления Трампа «частью внутренней боли» из-за того, что США перестали быть великими. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее во Франции после парада в Москве заявили о «крупной ошибке» Парижа.