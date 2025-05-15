«Без нас все говорили бы по-немецки»: Трамп снова назвал США победителями во Второй мировой

Вторую мировую войну выиграли США, в очередной раз заявил президент Дональд Трамп. Выступая перед войсками на авиабазе Аль-Удейд, он отметил, что без американских военных весь мир «говорил бы на немецком и японском языках». При этом глава Белого дома пожаловался, что Штаты, в отличие от России и Франции, не празднуют победу над гитлеровской Германией. В российском МИД ранее объясняли заявления Трампа «частью внутренней боли» из-за того, что США перестали быть великими.

Как в США решили присвоить Победу

В рамках ближневосточного турне Дональд Трамп посетил Катар, где заехал на американскую авиабазу Аль-Удейд. Там президент США вновь поднял вопрос о «победе» во Второй мировой войне.

«В России праздновали, во Франции праздновали, кроме нас. Мы не праздновали. Но мы выиграли эту войну. Без нашей помощи они (члены антигитлеровской коалиции. — «Газета.Ru») говорили бы по-немецки и, может, немного по-японски», — подчеркнул глава Белого дома.

Трансляцию с авиабазы провел телеканал Fox News.

Ранее Трамп заявлял о намерении установить 8 мая «День победы во Второй мировой войне» .

«Сегодня наша страна с гордостью отмечает 80-ю годовщину победы союзных держав над национал-социализмом и фашизмом и окончания Второй мировой войны в Европе — одну из самых грандиозных побед освободительных сил в мировой истории. В этот День Победы во Второй мировой войне мы отмечаем непревзойденную мощь и силу американских вооруженных сил, и мы обязуемся защищать наше священное право на свободу от всех угроз, внешних и внутренних», — подчеркнул тогда президент США.

Он добавил, что в ходе войны погибли более 250 тыс. американских военных.

«Без жертв наших американских солдат эта война не была бы выиграна, и наш сегодняшний мир выглядел бы совершенно иначе», — отмечал Дональд Трамп.

До этого в своей соцсети Truth Social он писал, что Штаты выиграли и Первую мировую.

«Мы выиграли обе войны, никто не был близок с нами с точки зрения силы, храбрости или военного мастерства, но мы никогда ничего не празднуем. Мы снова начнем праздновать наши победы!» — заявлял президент США.

Его подход к празднованию Дня Победы раскритиковал бывший американский разведчик Скотт Риттер. По его словам, власти США не сделали ничего для празднования исторической даты. В качестве примера он привел торжества в Москве, где 9 мая масштабно отметили 80-летие победы в Великой Отечественной войне.

«Пока Россия демонстрирует единство и уважение к памяти героев, США даже не попытались достойно отметить этот день. Если Трамп действительно ценит Победу, почему американские военные не маршируют на Красной площади вместе с российскими, китайскими и другими союзными странами?» — задался вопросом экс-разведчик.

Риттер призвал американское руководство не переписывать историю, а «учиться у прошлого».

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Как отреагировали в России

Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что президент Трамп преувеличивает роль США во Второй мировой войне. По ее словам, американский лидер все гиперболизирует, а также относится ко всему с гипертрофированной эмоцией и не скрывает этого, на этом он построил политическую карьеру . Захарова подчеркнула, что Штаты находятся в глубочайшем кризисе.

«И здесь кризис не только экономический, не только политический. Но нравственный, моральный, духовный. Раньше над ними смеялись, что они географию не знают. На сегодняшний момент, к сожалению, американский народ, американская нация, американское государство не знает свою собственную историю. Может быть, оно даже хуже знает собственную историю, нежели географию международную. Потому что ездить они хотя бы ездят, хотя бы из туристических поездок привозят знания о том, что Земля не плоская. Но что касается истории, в том числе, истории Второй мировой войны, они ничего не знают», — объяснила Захарова.

Она добавила, что это похоже на «часть внутренней боли» из-за того, что США перестали быть великими, в том числе и в знании собственной истории.

«Возможно, он таким образом пытается привлечь внимание американцев, которые ничего уже не знают ни о Второй мировой войне, ни о роли США в ней, ни о ключевых сражениях, ни о географии Второй мировой войны», — подчеркнула официальный представитель МИД.

По мнению депутата Госдумы Алексея Чепы, Дональд Трамп, заявляя о победе США во Второй мировой войне, не пытается принизить заслуги СССР .

«Конечно, Штаты внесли большой вклад в победу над фашизмом, в частности, они помогали СССР по программе ленд-лиза. Никто этого не отрицает. Однако это не является главной ролью в победе. Мне кажется, что Трамп пытается стать мессией, который должен вернуть былое величие Америки, поэтому в своих заявлениях он всегда подчеркивает особенность Штатов и их первостепенную важность», — заявил парламентарий «Газете.Ru».

При этом он добавил, что заигрывать с историческими фактами и искажать их не стоит.