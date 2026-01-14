Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроГибель детей в роддоме НовокузнецкаПротесты в Иране — 2026
Новости политики

Политолог раскрыл цель визита Уиткоффа и Кушнера в Россию

Политолог Дудаков: обновленный план Уиткоффа и Кушнера может не устроить Россию
Кристина Кормилицына/РИА Новости

Спецпредставитель президента США Стив Уиткофф и предприниматель Джаред Кушнер посетят Москву, чтобы передать обновленный вариант мирного плана, согласованный с Европой и Украиной. Об этом «Ленте.ру» заявил политолог-американист Малек Дудаков.

Эксперт задался вопросом, насколько мирный план будет приемлемым для России и в какой степени отличается от изначального варианта. Он напомнил, что даже в плане из 28 пунктов учитывались далеко не все интересы России.

Дудаков также отметил, что сегодня администрация президента Дональда Трампа переключила внимание на Венесуэлу и Иран, где предпочтение отдается военной силе. Американский лидер вернется к вопросу Украины лишь в случае, если удастся достичь прорыва, считает политолог. На данный момент глава государства сосредоточен на направлениях, где удается добиться успеха, констатировал Дудаков.

До этого агентство Bloomberg со ссылкой на источники писало, что специальный посланник Стив Уиткофф и зять президента США Джаред Кушнер планируют в январе отправиться в Москву для встречи с президентом России Владимиром Путиным. Американские и украинские официальные лица в последние дни высоко оценили значительный прогресс в реализации плана США из 20 пунктов по прекращению боевых действий, заявив, что он выполнен примерно на 90%, хотя остаются ключевые спорные моменты.

Ранее в Госдуме рассказали, когда начнутся переговоры с Европой по Украине.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27619909_rnd_2",
    "video_id": "record::5c2b5371-155a-4c99-8169-7e0b76ea7837"
}
 
Теперь вы знаете
Уйти, чтобы вернуться. Стоит ли снова устраиваться в компанию, где работал раньше
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+