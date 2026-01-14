Политолог раскрыл цель визита Уиткоффа и Кушнера в Россию

Спецпредставитель президента США Стив Уиткофф и предприниматель Джаред Кушнер посетят Москву, чтобы передать обновленный вариант мирного плана, согласованный с Европой и Украиной. Об этом «Ленте.ру» заявил политолог-американист Малек Дудаков.

Эксперт задался вопросом, насколько мирный план будет приемлемым для России и в какой степени отличается от изначального варианта. Он напомнил, что даже в плане из 28 пунктов учитывались далеко не все интересы России.

Дудаков также отметил, что сегодня администрация президента Дональда Трампа переключила внимание на Венесуэлу и Иран, где предпочтение отдается военной силе. Американский лидер вернется к вопросу Украины лишь в случае, если удастся достичь прорыва, считает политолог. На данный момент глава государства сосредоточен на направлениях, где удается добиться успеха, констатировал Дудаков.

До этого агентство Bloomberg со ссылкой на источники писало, что специальный посланник Стив Уиткофф и зять президента США Джаред Кушнер планируют в январе отправиться в Москву для встречи с президентом России Владимиром Путиным. Американские и украинские официальные лица в последние дни высоко оценили значительный прогресс в реализации плана США из 20 пунктов по прекращению боевых действий, заявив, что он выполнен примерно на 90%, хотя остаются ключевые спорные моменты.

