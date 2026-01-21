Медведев задался вопросом, на что готов Трамп ради Гренландии

Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев, комментируя политику президента США Дональда Трампа, задался вопросом — на что тот готов ради Гренландии. Об этом он написал на своей странице в Telegram-канале.

«Вопрос прежде всего в том, какую цену готов заплатить нынешний хозяин Белого дома для достижения этой цели. Ликвидация НАТО — это вам не похищение иностранного лидера, преданного своими соратниками в ослабленной стране», — написал Медведев.

Кроме того, отметил зампред Совбеза России, главный вопрос состоит в том, позволят ли Трампу это сделать.

5 января 2026 года президент США Дональд Трамп заявил, что США намерены захватить принадлежащий Дании остров Гренландия для борьбы с Россией и Китаем в Арктике. Подобные идеи он высказывал и во время своего первого президентского срока (2017–2021). По его словам, остров нужен Вашингтону для обеспечения национальной безопасности.

Власти Гренландии и Дании выступили против присоединения острова к США, а европейские страны НАТО запустили совместную разведывательную миссию в Гренландии.

Ранее Трамп обвинил Норвегию в отсутствии у него Нобелевской премии мира.