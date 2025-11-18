СМИ: Палестина поддержала резолюцию СБ ООН по Газе

Палестинская национальная администрация приветствовала принятие Совбезом ООН резолюции по сектору Газа и готова сопровождать процесс ее реализации. Об этом сообщает официальное палестинское информационное агентство WAFA со ссылкой на канцелярию главы ПНА Махмуда Аббаса.

В заявлении администрации подчеркивается полная готовность взять на себя все обязательства, вытекающие из принятого документа. Текст резолюции был одобрен большинством членов Совета Безопасности.

«Палестина приветствует принятие СБ ООН резолюции по сектору Газа, подтверждает готовность сопровождать процесс ее реализации и взять на себя полностью свои обязательства», — отмечается в сообщении.

18 ноября СБ ООН принял резолюцию в поддержку плана США по урегулированию в Газе. За документ проголосовали 13 из 15 членов Совбеза, Россия и Китай воздержались. Проект предусматривает создание в Газе временного «совета мира» и международных стабилизационных сил с двухлетним мандатом. В документе не упоминается двугосударственное решение, а палестинская государственность рассматривается как отдаленная перспектива. План Трампа из 20 пунктов исключает участие ХАМАС в управлении сектором.

Ранее Василий Небензя подверг критике принятую СБ ООН резолюцию по Газе.