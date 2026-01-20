Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюСтолкновение поездов в ИспанииПереговоры о мире на Украине
Политика

Макрон признал медлительность Европы и необходимость реформ

Президент Франции Макрон: Европа медлительна, но зато предсказуема
Mohammed Badra/Pool/Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон признал, что Европа зачастую слишком медлительна, однако предсказуема и действует из уважения к верховенству права. Его слова с Всемирного экономического форума в Давосе приводит Le Monde.

«Иногда Европа, безусловно, слишком медлительна и, безусловно, нуждается в реформах. Но она предсказуема, лояльна, и вы знаете, что правила игры – это просто верховенство права, и это хорошо», — порассуждал Макрон.

Он заверил, что работает над тем, чтобы континент стал более сильным и независимым благодаря инвестициям в безопасность. Президент Франции также подчеркнул, что европейцы предпочитают уважение, а не грубость с агрессией.

До этого Макрон заявил, что Соединенные Штаты стремятся ослабить Европу и призвал не признавать «закон сильнейшего». Макрон указал на угрозы президента США Дональда Трампа ввести тарифы против европейских стран, поддерживающих Гренландию и Данию. По его словам, мир вступает в фазу, где действует «право сильного». Он призвал Европу «не воспринимать это пассивно».

Ранее евродепутат «послал» Трампа.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27667519_rnd_6",
    "video_id": "record::3c8ee195-96fa-422d-9d86-d5a230fafef4"
}
 
Теперь вы знаете
Россияне ностальгируют по 2016 году. Чем он так запомнился?
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+