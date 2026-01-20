Макрон признал медлительность Европы и необходимость реформ

Президент Франции Эммануэль Макрон признал, что Европа зачастую слишком медлительна, однако предсказуема и действует из уважения к верховенству права. Его слова с Всемирного экономического форума в Давосе приводит Le Monde.

«Иногда Европа, безусловно, слишком медлительна и, безусловно, нуждается в реформах. Но она предсказуема, лояльна, и вы знаете, что правила игры – это просто верховенство права, и это хорошо», — порассуждал Макрон.

Он заверил, что работает над тем, чтобы континент стал более сильным и независимым благодаря инвестициям в безопасность. Президент Франции также подчеркнул, что европейцы предпочитают уважение, а не грубость с агрессией.

До этого Макрон заявил, что Соединенные Штаты стремятся ослабить Европу и призвал не признавать «закон сильнейшего». Макрон указал на угрозы президента США Дональда Трампа ввести тарифы против европейских стран, поддерживающих Гренландию и Данию. По его словам, мир вступает в фазу, где действует «право сильного». Он призвал Европу «не воспринимать это пассивно».

