В Норвегии придумали способ отвадить Трампа от Гренландии

Издание De Speld предложило переименовать Гренландию в остров Эпштейна
Интерес президента США Дональда Трампа к Гренландии пропадет, если переименовать ее в остров Джеффри Эпштейна. Об этом пишет норвежское сатирическое издание De Speld.

В материале уточняется, что предложение переименовать подконтрольный Дании остров носит исключительно ироничный характер. Оно стало реакцией на слова американского лидера о том, что Гренландия имеет стратегическую значимость.

4 января Трамп заявил, что США «абсолютно необходим» контроль над Гренландией. Как он сказал, остров якобы окружен кораблями России и Китая и нужен американцам «для обороны».

9 января газета Politico со ссылкой на неназванного дипломата в Европейском союзе (ЕС) написала, что Дания пытается убедить американских законодателей в том, что она не заинтересована в продаже Гренландии. В частности, об этом говорили посол королевства в США Йеспер Мёллер Сёренсен и представитель Гренландии в Вашингтоне Якоб Ибосетсен, которые на днях провели встречу с американскими конгрессменами.

В тот же день депутат Европейского парламента Тьерри Мариани выразил уверенность, что ЕС в лучшем случае превратит захват Гренландии в сделку с США и будет вести с ней переговоры о компенсации.

Ранее аналитики выяснили, что гренландцы думают о возможном присоединении острова к США.

