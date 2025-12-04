Haaretz: Израиль может депортировать тысячи украинских беженцев к концу года

Тысячи украинских беженцев оказались под угрозой депортации из Израиля. Об этом пишет издание Haaretz.

По его данным, статус «групповой защиты», которым с 2022 года в Израиле пользовались украинские беженцы, истекает в декабре 2025-го, и израильские власти пока не приняли решения о его продлении.

Отмечается, что «защиту» получили около 25 тысяч украинцев, и ее продление — единственная гарантия сохранения легального пребывания в Израиле и прав на работу, проживание и получение социальной поддержки.

Если власти Израиля не продлят «защиту», то украинцев депортируют из страны к концу 2025 года, указано в материале.

2 декабря российский сенатор Алексей Пушков заявил, что Польша чрезмерно увлеклась приемом украинских беженцев, в результате чего столкнулась с «лихими 90-ми», которых поляки избежали. Он напомнил, что эти лихие годы были общими для России и Украины, однако для последней так и не закончились. Пушков считает, что Польша, желая нанести удар России, не задумывалась об этом, когда «рванулась» поддержать Украину. В результате поляки нажили себе проблемы — криминал и финансовые потери.

Ранее сообщалось, что Нидерланды планируют в ближайшее время закрыть центры приема беженцев с Украины.