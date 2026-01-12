Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроПротесты в Иране — 2026Притязания США на Гренландию
Новости политики

Трамп объявил себя спасителем НАТО

Трамп заявил, что спас Североатлантический альянс
Piroschka Van De Wouw/Reuters

Президент США Дональд Трамп написал в соцсети Truth Social, что считает себя тем, кто спас Североатлантический альянс.

«Я тот, кто спас НАТО!!!» — заявил он.

До этого американский лидер сказал, что НАТО бы не существовало, если бы он не возглавил страну.

Накануне британская газета The Guardian написала, что угрозы Трампа захватить Гренландию напоминают время Холодной войны, когда СССР вводил войска в Венгрию и Чехословакию. Тогда это привело к распаду Организации Варшавского договора (ОВД), теперь же действия главы Белого дома грозят распадом НАТО, отмечается в статье. Журналисты считают, что США надо извлечь «несколько уроков» из судьбы Организации Варшавского договора и не повторять их.

В январе 2026 года премьер-министр Дании Метте Фредериксен предупредила о том, что в случае возможного нападения США на Гренландию, НАТО может «закончиться».

Ранее Трамп посетовал, что Россия и Китай не боятся НАТО.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27602419_rnd_2",
    "video_id": "record::65b86229-ed6a-4bdd-aa22-9cb2317e4102"
}
 
Теперь вы знаете
8 уловок маркетологов, на которые попадаются россияне
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+