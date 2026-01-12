Трамп объявил себя спасителем НАТО

Президент США Дональд Трамп написал в соцсети Truth Social, что считает себя тем, кто спас Североатлантический альянс.

«Я тот, кто спас НАТО!!!» — заявил он.

До этого американский лидер сказал, что НАТО бы не существовало, если бы он не возглавил страну.

Накануне британская газета The Guardian написала, что угрозы Трампа захватить Гренландию напоминают время Холодной войны, когда СССР вводил войска в Венгрию и Чехословакию. Тогда это привело к распаду Организации Варшавского договора (ОВД), теперь же действия главы Белого дома грозят распадом НАТО, отмечается в статье. Журналисты считают, что США надо извлечь «несколько уроков» из судьбы Организации Варшавского договора и не повторять их.

В январе 2026 года премьер-министр Дании Метте Фредериксен предупредила о том, что в случае возможного нападения США на Гренландию, НАТО может «закончиться».

Ранее Трамп посетовал, что Россия и Китай не боятся НАТО.