Дмитриев заявил о «примитивных методах» финского премьера

Дмитриев: поход в сауну Стубба с Трампом не решит ситуацию вокруг Гренландии

Специальный представитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев считает, что совместный поход премьер-министра Финляндии Александра Стубба и президента США Дональда Трампа в сауну не решит ситуацию вокруг Гренландии. Мнение он высказал в соцсети X.

«Примитивные методы Стубба (гольф, сауна, «отравленные» переговоры) не работают. Работают стратегическое мышление, партнерство и фокус на мир», — написал он на английском языке.

До этого глава Финляндии в интервью газете The Washington Post выразил мнение о том, что совместный поход в сауну с Трампом поможет найти решение по поводу Гренландии.

19 января глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен написала в X, что страны Европы и НАТО «твердо придерживаются» обязательства защищать суверенитет Гренландии и Дании и пообещала «встретить вызовы европейской солидарности со стойкостью и решимостью».

5 января 2026 года президент США Дональд Трамп заявил, что США намерены захватить принадлежащий Дании остров Гренландия для борьбы с Россией и Китаем в Арктике. Власти Гренландии и Дании выступили против присоединения острова к США, а европейские страны НАТО запустили совместную разведывательную миссию в Гренландии.

Ранее Дмитриев заявил, что Европа уступит США в вопросе Гренландии.