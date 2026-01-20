Стубб позвал Трампа в сауну

Стубб: поход в сауну с Трампом поможет найти решение по Гренландии

Президент Финляндии Александр Стубб позвал своего американского коллегу Дональда Трампа в Сауну. По мнению финского лидера, это поможет найти решение по вопросу Гренландии, сообщает газета The Washington Post.

«Иногда полезно притормозить, сходить в сауну, хорошенько попариться - и после этого найти решение… От «дипломатии гольфа» к «дипломатии сауны», — сказал он в беседе с журналистами.

19 января глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен написала в X, что страны Европы и НАТО «твердо придерживаются» обязательства защищать суверенитет Гренландии и Дании и пообещала «встретить вызовы европейской солидарности со стойкостью и решимостью».

5 января 2026 года президент США Дональд Трамп заявил, что США намерены захватить принадлежащий Дании остров Гренландия для борьбы с Россией и Китаем в Арктике. Власти Гренландии и Дании выступили против присоединения острова к США, а европейские страны НАТО запустили совместную разведывательную миссию в Гренландии.

Ранее Дмитриев заявил, что Европа уступит США в вопросе Гренландии.