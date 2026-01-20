Размер шрифта
Постпред РФ оценил попытки Киева выдать сбои в энергоснабжении АЭС за ядерную катастрофу

Ульянов: драматизация Киевом ситуации с энергоснабжением не выдерживает критики
РИА Новости

Попытки Украины выдать неполадки в энергоснабжении АЭС за ядерную катастрофу не выдерживают критики. Об этом заявил постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов в беседе с ТАСС.

«Попытки создать впечатление, будто перебои с электроэнергией чреваты чуть ли не ядерной катастрофой не выдерживают критики», — сказал он.

Ульянов напомнил, что согласно «Международной шкале ядерных и радиологических событий» даже полная потеря внешнего энергоснабжения обычно не является ядерной угрозой.

20 января гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что Чернобыльская АЭС была оторвана от внешнего энергоснабжения. По его словам, линии электропередачи, питающие другие атомные электростанции, также были затронуты.

16 января на Украине ввели режим чрезвычайной ситуации в энергетике: в стране не осталось ни одной неповрежденной электростанции, сообщили в министерстве энергетики. Самая тяжелая ситуация, по данным ведомства, сложилась в столице.

Министр энергетики Украины Денис Шмыгаль сообщил, что проблемы с отоплением наблюдаются даже в правительственных зданиях.

Ранее сообщалось, что блэкаут повлиял на каникулы в школах Киева.

