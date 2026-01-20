Размер шрифта
Политика

Политолог объяснил, почему Трамп пренебрежительно относится к Макрону

Политолог Ткаченко: Трамп видит Макрона, как утратившего силы политика
Yoan Valat/Reuters

Президент США Дональд Трамп пренебрежительно относится к французскому лидеру Эммануэлю Макрону, поскольку понимает, что тот бессилен как на внутреннем, так и на внешнеполитическом треках. Такое мнение в интервью газете «Взгляд» высказал профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай» Станислав Ткаченко.

«Трамп прав: Эммануэль Макрон — «хромая утка» в политике. Французские законы запрещают ему в третий раз переизбраться на пост президента Франции. Также он явно проигрывает канцлеру ФРГ Фридриху Мерцу в конкуренции за влияние в Евросоюзе», — отметил эксперт.

Он добавил, что французская экономика обложена долгами и дефицитом. Кроме того, у Макрона крайне низкая популярность среди электората, что ставит под сомнение продолжение его политической карьеры не только в Еврокомиссии, но даже в Европарламенте.

20 января Трамп заявил, что его французский коллега скоро покинет свой пост.

Также глава Белого дома пригрозил введением пошлин в размере 200% на французское вино и шампанское из-за отказа Макрона вступить в «Совет мира» по Газе.

Кроме того, ведущий научный сотрудник Института Европы РАН, политолог Сергей Федоров полагает, что напряжение между Макроном и Трампом растет из-за обещаний Парижа противостоять Вашингтону в вопросе принадлежности Гренландии.

Ранее Трамп опубликовал личное сообщение от Макрона, касающееся России.

