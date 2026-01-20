Размер шрифта
Трамп заявил, что Макрон скоро покинет пост президента Франции

Трамп: Макрон никому не нужен, потому что он скоро покинет офис
Президент США Дональд Трамп заявил, что его французский коллега Эммануаль Макрон скоро покинет свой пост. Об этом сообщает РИА Новости.

Таким образом он прокомментировал отказ Макрона присоединиться к «Совету мира» по Газе.

«Он так сказал? Знаете, он никому не нужен, потому что очень скоро он покинет офис», — отметил Трамп.

20 января газета Poliitico писала, что ни один из лидеров стран Европейского союза, ни генеральный секретарь НАТО не смогли стать «заклинателями» президента США Дональда Трампа.

У всех стран евроблока свой подход к отношениям с Соединенными Штатами, это становится проблемой, пишет автор материала. Газета отмечает, что бессистемность действий стран ЕС объясняется тем, что ни один из европейских лидеров не смог добиться расположения Трампа, чтобы оказывать на него какое-то влияние.

До этого сообщалось, что Трамп пообещал ввести с 1 февраля пошлины в размере 10% против Дании, Великобритании, Нидерландов, Норвегии, Финляндии, Франции, ФРГ и Швеции, которые перебросили силы в Гренландию.

Ранее Трамп опубликовал личное сообщение от Макрона, касающееся России.

