Трамп заявил, что исключение России из G8 было ошибкой

Трамп на саммите G7 заявил, что исключать Россию из G8 было ошибкой

Президент США Дональд Трамп заявил, что исключать Россию из G8 было ошибкой. Об этом пишет РИА Новости.

«G7 раньше была G8. Барак Обама и человек по имени Джастин Трюдо не хотели Россию… Я считаю, что это было очень большой ошибкой», — заявил Трамп.

Трамп отметил, что в G7 много говорят о России, однако Москвы нет за столом переговоров, это уменьшает возможность достижения договоренностей.

Президент США отметил, что Путин часто с ним беседует, при этом он единственный западный лидер, с которым общается президент РФ. Это говорит о том, что Путин был оскорблен, когда Россию исключили из G8.

Американский лидер также упомянул разгоревшийся военный конфликт между Ираном и Израилем. Он отметил, что исламская республика не побеждает в военном конфликте. Вашингтон же, по словам Трампа, выступает на стороне Израиля, который «сейчас в хорошем положении».

До этого министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил, что президенту США Дональду Трампу нужно сделать всего один звонок, чтобы «приструнить» премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

Ранее в США заявили, что Трамп боится войны с Ираном.