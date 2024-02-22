Дания и Украина подписали соглашение о гарантиях безопасности

Дания и Украина подписали двустороннее соглашение по гарантиям безопасности на 10 лет. Об этом заявили министр обороны королевства Троельс Лунд Поульсен и премьер-министр Метте Фредериксен на совместной конференции, передает TV 2 Nyheder.

«Будущая военная и гражданская поддержка будет определена в рамках двустороннего политического соглашения на ближайшие десять лет», — говорится в заявлении датского правительства.

Соответствующая поддержка будет финансироваться фондом королевства для Украины, который сейчас оценивается в 69,1 млрд датских крон (примерно $10 млрд).

По данным Reuters, на пресс-конференции Фредериксен заявила, что Дания согласилась предоставить Украине военную помощь в размере 1,7 млрд датских крон ($245,4 млн).

16 февраля президенты Украины и Франции Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон подписали в Париже соглашение о гарантиях и сотрудничестве в сфере безопасности, которое включает выделение €3 млрд военной помощи Киеву.

Ранее США и Украина начали переговоры по гарантиям безопасности Киеву.