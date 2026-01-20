Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюСтолкновение поездов в ИспанииПереговоры о мире на Украине
Политика

Трамп пригласил Китай в «Совет мира», но Пекин пока в раздумьях

МИД КНР: Китай получил от Трампа приглашение на вступление в «Совет мира»
Damir Sagolj/Reuters

Китай получил приглашение от США на вступление в «Совет мира» по Газе. Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь на брифинге, пишет РИА Новости.

«Китай получил приглашение от США», — сказал дипломат.

При этом он не стал отвечать на вопрос журналистов, планирует ли китайская сторона принять это приглашение.

О формировании «Совета мира» по урегулированию конфликта в секторе Газа президент США Дональд Трамп объявил 16 января. В числе приглашенных оказался в том числе российский лидер Владимир Путин. Газета Financial Times назвала приглашение президента РФ знаком того, что Трамп стремится сохранить теплые отношения с Россией, несмотря на то, что Москва занимает жесткую позицию по отношению к мирному плану Вашингтона по Украине.

В свою очередь политолог-американист Дмитрий Дробницкий высказал мнение, что, приглашая Путина и других глав государств в «Совет мира», американский лидер пытается создать альтернативу существующим международным форматам.

Ранее во Франции заявили об отказе от участия в «Совете мира» по Газе.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27662221_rnd_2",
    "video_id": "record::6652dccc-baee-4991-897a-7ade8574306d"
}
 
Теперь вы знаете
Россияне ностальгируют по 2016 года. Чем он так запомнился?
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+