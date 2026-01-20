Трамп пригласил Китай в «Совет мира», но Пекин пока в раздумьях

МИД КНР: Китай получил от Трампа приглашение на вступление в «Совет мира»

Китай получил приглашение от США на вступление в «Совет мира» по Газе. Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь на брифинге, пишет РИА Новости.

«Китай получил приглашение от США», — сказал дипломат.

При этом он не стал отвечать на вопрос журналистов, планирует ли китайская сторона принять это приглашение.

О формировании «Совета мира» по урегулированию конфликта в секторе Газа президент США Дональд Трамп объявил 16 января. В числе приглашенных оказался в том числе российский лидер Владимир Путин. Газета Financial Times назвала приглашение президента РФ знаком того, что Трамп стремится сохранить теплые отношения с Россией, несмотря на то, что Москва занимает жесткую позицию по отношению к мирному плану Вашингтона по Украине.

В свою очередь политолог-американист Дмитрий Дробницкий высказал мнение, что, приглашая Путина и других глав государств в «Совет мира», американский лидер пытается создать альтернативу существующим международным форматам.

Ранее во Франции заявили об отказе от участия в «Совете мира» по Газе.