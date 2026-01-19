Американская конгрессвумен отреагировала на приглашение Путина в «Совет мира»

Американская конгрессвумен Анна Паулина Луна отреагировала на своей странице в соцсети X на приглашение президента России Владимира Путина в «Совет мира» по урегулированию в секторе Газа.

«Наследием президента [США Дональда] Трампа будет мир», — написала Луна в ответ на пост о том, что Кремль получил предложение.

19 января политолог-американист Дмитрий Дробницкий высказал мнение, что приглашая Владимира Путина и других глав государств в «Совет мира» по Газе, американский лидер пытается создать альтернативу существующим международным форматам.

О формировании «Совета мира» президент США объявил 16 января. Газета Financial Times назвала приглашение Владимира Путина знаком того, что Трамп стремится сохранить теплые отношения с российским лидером, несмотря на то, что Москва занимает жесткую позицию по отношению к мирному плану Вашингтона по Украине. Что известно о совете — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Совфеде рассказали, сможет ли «Совет мира» по Газе заменить ООН.