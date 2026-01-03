В Германии захотели создать сильнейшую армию в Европу для защиты от России

Немецкие вооруженные силы должны стать самой сильной армией в Европе «не только по численности, но и по технологическому превосходству». Так считает Христианско-социальный союз (ХСС) Германии, который является партнером Христианско-демократического союза (ХДС) канцлера Фридриха Мерца, пишет немецкое издание Welt.

Издание пишет, что парламентская фракция ХСС на выездном заседании намерена принять решение об укреплении Бундесвера (то есть вооруженных сил Германии), чтобы немецкая армия стала сильнейшей в Европе. Это прописано в стратегии под названием «Seeon26», пишет Welt.

«Германия должна взять на себя ответственность и создать самую сильную армию в Европе, чтобы быть готовой к обороне и способной к сдерживанию вместе с нашими союзниками. Путь к этой цели лежит не через европейскую армию, а через интеграцию европейских армий, где каждый вносит свой вклад». Это требует масштабных инвестиций в Бундесвер», — заявил член парламента от ХСС Александр Гоффманн.

Меры направлены в первую очередь на защиту от России, пишет издание. В ХСС считают, что для этого нужно расширить и модернизировать арсенал немецкой армии, установить новые партнерские отношения в сфере закупок и поддержать исследования в области новых систем вооружения.

Бундесвер должен быть оснащен крылатыми ракетами большой дальности и беспилотниками, небольшими и недорогими управляемыми ракетами (мини-крылатыми ракетами), а также собственными гиперзвуковыми ракетами, уверены представители ХСС.

Результатом всего этого должно стать создание «европейского арсенала высокоточного оружия большой дальности, способного наносить удары по противнику вглубь его тыла», отмечает издание. Также Бундесвер должен превратиться в «настоящую армию беспилотников» и иметь как минимум 100 тысяч дронов с искусственным интеллектом, убеждены в партии.

Еще в планах разработать новую систему воздушного боя, создать систему противовоздушной обороны минимум с двумя тысячами ракетами-перехватчиками, а также сделать Балтийское море «полностью видимым» благодаря мониторингу в режиме реального времени. Для реализации последнего пункта предлагается использовать беспилотные подводные дроны, которые должны патрулировать критические важную инфраструктуру и развернуть там датчики.

В ноябре 2025 года канцлер Германии Фридрих Мерц выступил за скорейшее расширение вооруженных сил Германии из-за «угрозы» со стороны России. Он заявил о намерении сделать бундесвер сильнейшей армией в Европе. Также в конце августа министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что бундесвер должен расти.

Ранее СМИ заявили о подготовке Британии к конфликту с Россией.