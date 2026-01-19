Размер шрифта
Политика

Лукашенко оценил возможность завершения конфликта на Украине

Лукашенко: сегодня, как никогда, есть возможность завершить конфликт на Украине
Станислав Красильников/РИА Новости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что сегодня, как никогда, есть возможность завершить конфликт на Украине. Об этом сообщает РИА Новости.

Белорусский лидер отметил, что в украинском конфликте нужно скорее прекратить гибель людей, а не зацикливаться на территориальных вопросах.

В конце декабря Лукашенко заявил, что лидер Украины Владимир Зеленский привел к разрушению процветающего региона Европы, и призвал его к мирным переговорам, пока ситуация не стала необратимой.

10 января председатель комитета бундестага по иностранным делам Армин Лашет выразил мнение, что Россия согласится на мирное урегулирование конфликта на Украине. По его наблюдениям, США координируют каждый свой шаг с Москвой и ближе к всеобъемлющему решению, чем известно общественности.

Американский портал Axios сообщал, что представители администрации президента США Дональда Трампа договорились с Киевом практически по всем аспектам потенциального соглашения о завершении конфликта между Россией и Украиной.

Ранее Зеленский разрешил Европе вести переговоры с Россией.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27655135_rnd_5",
    "video_id": "record::3b478706-d57f-467d-b20d-4080ca298ba0"
}
 
