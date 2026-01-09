Размер шрифта
СМИ сообщили, что Украина и США согласовали мирный план

Axios: мирный план по Украине согласован с США, ожидается ответ России
Mariam Zuhaib/AP

Представители администрации президента США Дональда Трампа договорились с Киевом практически по всем аспектам потенциального соглашения о завершении конфликта между Россией и Украиной. Об этом сообщает американский портал Axios.

«Придя к соглашению с Украиной почти по всем аспектам плана Трампа, Белый дом хочет получить четкий ответ [от России]», — говорится в статье.

По данным неназванных украинских чиновников, президент Украины Владимир Зеленский может посетить США уже на следующей неделе для окончательного оформления договоренностей, включая аспекты по гарантиям безопасности для Киева.

До этого первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа усомнился, что Россию удовлетворит соглашение, достигнутое Соединенными Штатами и Украиной.

Депутат подчеркнул, что без учета мнения России «бесполезно что-либо делать», поэтому при согласовании сделки США и Украины нужно учитывать позицию Москвы.

6 января лидеры коалиции приняли парижскую декларацию по гарантиям безопасности для Украины, однако не обозначили в ней конкретные обязательства стран-союзников. Как уточнил польский премьер Дональд Туск, общая позиция, которая прояснит участие США в проекте, будет готова до конца января.

Ранее Зеленский пригрозил России откручиванием носа.

