Фицо собирался приехать в РФ на машине через Белоруссию

Фицо хотел добраться до РФ на машине из-за запрета на пролет над Прибалтикой

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что рассматривал вариант приезда в Москву на машине через территорию Белоруссии из-за запрета на пролет его самолета над Прибалтикой. Об этом сообщает РИА Новости.

«У нас было несколько вариантов, как попасть сюда (в РФ. — «Газета.Ru»). Даже на машине через Белоруссию. Еще одна альтернатива была через Калининград. Возможностей было много, но у нас была четкая цель — утром в 9:00 мы должны быть в Москве», — поделился Фицо.

До этого депутат Европарламента от Словакии Любош Блага подверг критике решение стран Балтии запретить пролет над своей территорией самолету с премьер-министром Словакии Робертом Фицо, направлявшимся в Москву, назвав его противоречащим нормам Евросоюза.

Он добавил, что из-за этого запрета делегации пришлось изменить маршрут и лететь через Румынию, Болгарию, Турцию и Армению, увеличив время в пути с двух до шести часов.

Ранее Песков назвал актом героизма приезд Вучича и Фицо в Москву на День Победы.