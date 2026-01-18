Размер шрифта
В Британии рассказали, как Россия «спутала все карты» Европе из-за Гренландии

Аналитик Меркурис: позиция России по Гренландии спутала все карты ее критикам
Marko Djurica/Reuters

Позиция России относительно вопроса территориальной принадлежности Гренландии спутала все карты критикам Москвы. Об этом заявил британский аналитик и военный эксперт Александр Меркурис в эфире своего YouTube-канала.

«Нет никаких сомнений, что это вызывает беспокойство в Европе, ведь там уже готовы ради сохранения союза с США пожертвовать Гренландией, и тут Россия выступает за территориальную целостность Дании, став на защиту международного права, спутав все карты», — заявил Меркурис.

По его словам, американский лидер Дональд Трамп решительно стремится присоединить Гренландию к Соединенным Штатам, и мало кто может изменить его позицию в этом вопросе.

До этого посол России в Дании Владимир Барбин заявил, что российское руководство заинтересовано в стабильности и добрых отношениях между государствами в Арктике и не вынашивает агрессивных планов в отношении соседей в регионе. Дипломат подчеркнул, что возникающие между арктическими странами разногласия необходимо решать путем переговоров и с соблюдением международного права.

Ранее экс-генсек НАТО назвал Гренландию «оружием массового отвлечения внимания» Трампа.

