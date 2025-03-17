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Захарова заявила о тяге к пиратству у британских властей

Захарова: желание Британии украсть активы РФ связано с тягой к пиратству
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Evgenia Novozhenina/Reuters

Упорные попытки Лондона украсть замороженные российские активы связаны с исторической тягой к пиратству. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале.

«Это одна из английских традиций, как чаепитие и скачки. Дело в том, что в Англии пиратство было легализовано. Пиратам запрещалось нападать на суда англичан, но при этом разрешалось грабить корабли конкурентов», — сказала она.

Таким образом она отреагировала на слова бывшего премьер-министра Великобритании Риши Сунака, который потребовал изъять российские деньги как можно скорее.

11 марта стало известно, что Национальное собрание Франции рассмотрит проект резолюции об увеличении помощи Украине, в том числе предполагающий изъятие замороженных российских активов.

Позднее официальный представитель правительства Франции, министр-делегат Софи Прима уточнила, что власти республики пока не поддерживают идею конфискации замороженных активов Российской Федерации, но продолжают изучать связанные с этим возможности.

Ранее Захарова высказалась об отношениях России и США.

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