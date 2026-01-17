Глава РФПИ пошутил по поводу введения Трампом новых пошлин из-за Гренландии

Европейским странам не следует провоцировать своего «папочку» — президента США Дональда Трампа. Так глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев отреагировал на введение президентом США Дональдом Трампом пошлины в 10% для ряда европейских стран из-за ситуации с Гренландией.

«Трамп вводит пошлины в 10% в отношении Великобритании, Дании, Франции, Германии, Финляндии, Нидерландов и Норвегии из-за их «опасной игры» с отправкой военных в Гренландию. <...> Европе не следует провоцировать своего папочку», — написал Дмитриев в соцсети X.

Ранее 17 января Дональд Трамп ввел пошлины в 10% для европейских стран, которые оказывают поддержку Дании на фоне заявлений США об аннексии Гренландии. В июне эти пошлины увеличится до 25%. Трамп подчеркнул, что они будут действовать до заключения сделки о покупке Гренландии Соединенными Штатами.

Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако Трамп неоднократно заявлял, что остров должен стать частью США для обеспечения национальной безопасности своей страны.

В Минобороны Дании пообещали ответить в случае вторжения США на остров. Однако там не уточнили, как именно будут отвечать на это.

В марте прошлого года президент РФ Владимир Путин заявил о серьезности плана Трампа по присоединению Гренландии к США.

Ранее Трамп назвал себя «королем пошлин».