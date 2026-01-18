Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроПротесты в Иране — 2026Переговоры о мире на Украине
Политика

Депутаты Финляндии предложили ЕС пересмотреть отношения с Вашингтоном

Iltalehti: в Финляндии призвали Европу снизить зависимость от США
Michael Nitzschke/Global Look Press

Финские депутаты призвали Европу избавиться от стратегической зависимости от США после решения президента Дональда Трампа ввести пошлины в отношении ряда стран. Об этом сообщает газета Iltalehti со ссылкой на парламентариев.

Депутат от Национальной коалиционной партии Атте Калева заявил, что необходимость выхода из зависимости от внешних партнеров стала очевидной и касается не только традиционных противников, но и прежних союзников Европы. Его однопартиец Ярно Лимнел отметил, что угрозы Трампа свидетельствуют о резком и недопустимом для союзников изменении внешнеполитического курса США. По его мнению, речь идет не о торговых мерах, а о геополитической борьбе за влияние.

Бывший сотрудник МИД Финляндии Анри Ванханен предположил, что заявления Трампа направлены прежде всего против стран, которые направляют военных или офицеров связи в Гренландию. Он добавил, что вопрос отличается высокой чувствительностью и, вероятно, в США его еще раз пересмотрят.

Накануне Дональд Трамп сообщил о планах ввести в феврале 10-процентные пошлины в отношении Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Великобритании, Нидерландов и Финляндии. В дальнейшем тарифы могут вырасти до 25% и будут действовать до заключения сделки о покупке Гренландии Соединенными Штатами.

Гренландия входит в состав Датского королевства, однако Трамп неоднократно заявлял о желании включить остров в состав США. Власти Дании и Гренландии ранее предостерегли Вашингтон от подобных шагов и подчеркнули важность уважения их территориальной целостности.

В марте прошлого года президент РФ Владимир Путин заявил, что план Трампа присоединить Гренландию к США является серьезным.

Ранее в Дании прошли массовые демонстрации против США.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27648295_rnd_9",
    "video_id": "record::81e2d977-f0cc-4d28-beff-e2aead8d229c"
}
 
Теперь вы знаете
Ошибки в документах могут «украсть» часть пенсии. Что надо проверить в своей трудовой
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+