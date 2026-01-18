Депутаты Финляндии предложили ЕС пересмотреть отношения с Вашингтоном

Финские депутаты призвали Европу избавиться от стратегической зависимости от США после решения президента Дональда Трампа ввести пошлины в отношении ряда стран. Об этом сообщает газета Iltalehti со ссылкой на парламентариев.

Депутат от Национальной коалиционной партии Атте Калева заявил, что необходимость выхода из зависимости от внешних партнеров стала очевидной и касается не только традиционных противников, но и прежних союзников Европы. Его однопартиец Ярно Лимнел отметил, что угрозы Трампа свидетельствуют о резком и недопустимом для союзников изменении внешнеполитического курса США. По его мнению, речь идет не о торговых мерах, а о геополитической борьбе за влияние.

Бывший сотрудник МИД Финляндии Анри Ванханен предположил, что заявления Трампа направлены прежде всего против стран, которые направляют военных или офицеров связи в Гренландию. Он добавил, что вопрос отличается высокой чувствительностью и, вероятно, в США его еще раз пересмотрят.

Накануне Дональд Трамп сообщил о планах ввести в феврале 10-процентные пошлины в отношении Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Великобритании, Нидерландов и Финляндии. В дальнейшем тарифы могут вырасти до 25% и будут действовать до заключения сделки о покупке Гренландии Соединенными Штатами.

Гренландия входит в состав Датского королевства, однако Трамп неоднократно заявлял о желании включить остров в состав США. Власти Дании и Гренландии ранее предостерегли Вашингтон от подобных шагов и подчеркнули важность уважения их территориальной целостности.

В марте прошлого года президент РФ Владимир Путин заявил, что план Трампа присоединить Гренландию к США является серьезным.

Ранее в Дании прошли массовые демонстрации против США.