На Украине готовят закон об отмене отсрочки для абитуриентов

Верховная Рада Украины разрабатывает законопроект, отменяющий право на отсрочку от мобилизации для абитуриентов старше 25 лет. Об этом заявил глава парламентского комитета по вопросам образования, науки и инноваций Сергей Бабак, его слова приводит «Страна.ua».
«Это радикально достаточно, но это нужно делать, если мы говорим о безопасности нашей страны», — отметил украинский депутат.
Бабак напомнил, что в рамках текущей проверки соблюдения законодательства об отсрочках из учебных заведений уже было отчислено почти 50 тысяч мужчин.
До этого ТАСС сообщало, что на Украине могут снизить призывной возраст с 25 до 22 лет, чтобы укомплектовать штурмовые подразделения, а также решить проблему с нехваткой личного состава в вооруженных силах Украины (ВСУ). В настоящий момент минимальный возраст для мобилизации в стране — 25 лет. Помимо этого, по словам источника агентства, могут быть расформированы бригады теробороны, батальоны иностранных регионов. Кроме того, Украина может вернуть «армию дезертиров».
Ранее депутат Рады Костенко призвал усилить мобилизацию на Украине.