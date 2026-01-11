Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроПереговоры о мире на Украине

На Украине готовят закон об отмене отсрочки для абитуриентов

Страна. ua: в Раде готовят закон об отмене отсрочки от мобилизации для студентов
Anastasiia Smolienko/Global Look Press

Верховная Рада Украины разрабатывает законопроект, отменяющий право на отсрочку от мобилизации для абитуриентов старше 25 лет. Об этом заявил глава парламентского комитета по вопросам образования, науки и инноваций Сергей Бабак, его слова приводит «Страна.ua».

«Это радикально достаточно, но это нужно делать, если мы говорим о безопасности нашей страны», — отметил украинский депутат.

Бабак напомнил, что в рамках текущей проверки соблюдения законодательства об отсрочках из учебных заведений уже было отчислено почти 50 тысяч мужчин.

До этого ТАСС сообщало, что на Украине могут снизить призывной возраст с 25 до 22 лет, чтобы укомплектовать штурмовые подразделения, а также решить проблему с нехваткой личного состава в вооруженных силах Украины (ВСУ). В настоящий момент минимальный возраст для мобилизации в стране — 25 лет. Помимо этого, по словам источника агентства, могут быть расформированы бригады теробороны, батальоны иностранных регионов. Кроме того, Украина может вернуть «армию дезертиров».

Ранее депутат Рады Костенко призвал усилить мобилизацию на Украине.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27593167_rnd_7",
    "video_id": "record::cd5436b3-9723-4251-9e28-a719e246b0b5"
}
 
Теперь вы знаете
При простуде часто советуют полоскать горло. Как правильно это делать и какие средства точно не помогут
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+