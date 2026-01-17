Канада пересмотрит отношения с Китаем на фоне планов США по Гренландии

Канада пересмотрит отношения с Китаем. Об этом в соцсети X написал премьер-министр страны Марк Карни на фоне обострения ситуации вокруг Гренландии.

«Мы пересматриваем отношения Канады с Китаем — стратегически, прагматично и решительно», — написал он.

Глава канадского правительства ранее в Пекине провел переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином.

Гренландия в 2009 году получила автономию с возможностью самоуправления, но по-прежнему остается частью Дании. При этом президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что его страна должна присоединить остров.

5 января текущего года американский лидер сообщил о планах установить контроль над Гренландией, чтобы обеспечить национальную безопасность США. По мнению Трампа, если США не получат Гренландию, то она «достанется России или Китаю».

В марте 2025 года президент РФ Владимир Путин назвал серьезным желание своего американского коллеги присоединить Гренландию к США.

Ранее в США пригрозили пошлинами странам, выступающим против их притязаний на Гренландию.