В Совфеде возмутились словами Санду о присоединении Молдавии к Румынии

Пушков счел Санду врагом своего государства после слов о присоединении к Румынии
Vladislav Culiomza/Reuters

Президент Молдавии Майя Санду является не просто агентом влияния другого государства, а врагом своего собственного. Таким образом сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале прокомментировал слова Санду о том, что на референдуме она голосовала бы за присоединение Молдавии к Румынии.

Сенатор задался вопросом, «что это за президент, который выступает против существования государства, которое возглавляет». Он назвал высказывание наинизшей точкой падения молдавской государственности, как и «прозападных сил» во власти во главе с Санду, которая стремится к евроинтеграции.

По словам Пушкова, за этим лозунгом и желанием интеграции с Румынией стоит несостоятельность и политическая бездарность.

«Себе Санду наверняка заготовит местечко в структурах Евросоюза под боком у фон дер Ляйен, станет каким-нибудь еврокомиссаром от Румынии. А Молдавия - да не нужна она Санду эта Молдавия!», — написал парламентарий.

До этого президент Молдавии Майя Санду в подкасте The Rest Is Politics: Leading призналась, что на потенциальном референдуме голосовала бы за объединение страны с Румынией. Свою позицию она объяснила геополитической ситуацией вокруг Молдавии и в мире в целом. По ее словам, такой стране, как Молдавия «становится все сложнее выживать, существовать как демократия и суверенное государство».

Ранее в Молдавии заявили, что евроинтеграции страны мешает Россия.

